UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Проект Pegasus. Макрон был одной из целей шпионской программы

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 23:33
Проект Pegasus. Макрон был одной из целей шпионской программы - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/STEPHANE DE SAKUTIN)

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался среди мировых лидеров, которые могли стать жертвами взлома телефонов при помощи шпионского программного обеспечения, известного как Pegasus. Об этом сообщает Le Monde.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Один из номеров Макрона, которым он регулярно пользуется с 2017 года, обнаружился в списке номеров, выбранных службой безопасности Марокко как цель для возможного взлома с помощью Pegasus.

В том же списке есть телефонные номера, принадлежащие бывшему премьер-министру Франции Эдуару Филиппу, а также четырнадцати другим членам правительства.

Включение в этот список означает, что клиент программы Pegasus проявил интерес к номеру и рассмотрел возможность заражения.

В списке, который содержит 50 000 номеров, находятся номера телефонов более 600 государственных чиновников и политиков из 34 стран.

Узнать наверняка, был ли заражен телефон Макрона, можно только после его исследования. Пока такое исследование не проводилось.

Утверждается, что в списке есть номера телефонов президента Ирака Барама Салиха и президента Южной Африки Сирила Рамафоса, а также премьер-министров Пакистана, Египта и Марокко и короля Марокко.

СПРАВКА. Программа Pegasus – разработка израильской компании NSO Group. Она позволяет просматривать весь контент на телефоне, включая сообщения из приложений со сквозным шифрованием, фотографии и данные о местоположении GPS. Она также может превратить устройство в аудио- или видеомагнитофон.
  • 18 июля ведущие мировые СМИ сообщили о проекте Pegasus – шпионском программном обеспечении для слежки различных спецслужб мира за журналистами, правозащитниками и политиками. 
  • 19 июля стало известно, что около 50 человек, близких к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, включая его жену, детей, помощников и врача, могли прослушиваться правительством экс-президента страны Энрике Пенья Ньето.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
шпионаж эмманюэль макрон проект Pegasus
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 