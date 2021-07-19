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Проект Pegasus. Стало известно о прослушке президента Мексики и оппозиции в Индии

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 20:56
Проект Pegasus. Стало известно о прослушке президента Мексики и оппозиции в Индии - Фото
Ньето и Моди (Коллаж - EPA/LIGA.net)

Около 50 человек, близких к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, включая его жену, детей, помощников и врача, могли прослушиваться правительством экс-президента страны Энрике Пенья Ньето. Об этом сообщает The Guardian

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Мексика была первой страной в мире, которая купила программу Pegasus у израильской NSO Group и стала чем-то вроде лаборатории шпионских технологий, пишут журналисты. 

Как отмечает издание, Ньето в 2012 году победил Обрадора на президентских выборах, однако позже его репутация была запятнана из-за череды коррупционных скандалов и нарушения прав человека в Мексике. Обрадор готовился к новым выборам и его ближайшее политическое и личное окружение попало под слежку.

Кроме того, сообщается и о слежке за мэром Мехико Клаудией Шейнбаум – та была соратницей Обрадора. 

The Guardian также пишет, что слежка велась и за главным политическим оппонентом премьер-министра Индии Нарендры Моди, оппозиционным деятелем Рахулем Ганди. Его номер, как минимум, дважды был выбран в качестве потенциальной цели для наблюдения – это делает его одним из десятков индийских политиков, журналистов, активистов и правительственных критиков, за кем вели слежку при помощи Pegasus.

Журналисты отмечают, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые посетил Индию в 2017 году – именно тогда были заключены миллиардные сделки между странами в сфере оборонной промышленности. Авторы говорят, что именно в этом году и началась слежка при помощи Pegasus в Индии. 

  • Вчера ведущие мировые СМИ сообщили о "проекте Pegasus". Как сообщается, это система слежек различных спецслужб мира за журналистами, правозащитниками и политиками с помощью специальной шпионской программы Pegasus. 
  • Шпионское ПО могло быть установлено на телефонах 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов, более 600 политиков и государственных деятелей, в том числе членов правительств, нескольких глав государств, дипломатов, офицеров служб безопасности и армии, пишет The Washington Post.
Станислав Стороженко
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Энрике Пенья Ньето Беньямин Нетаньяху Мексика Индия шпионаж Андрес Мануэль Лопес Обрадор слежка нарендра моди проект Pegasus NSO Group
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