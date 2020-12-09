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Прокуратура Парижа требует для экс-президента Николя Саркози четыре года тюрьмы

09.12.2020, 09:29
Прокуратура Парижа требует для экс-президента Николя Саркози четыре года тюрьмы - Фото
Николя Саркози (Фото: EPA)

Четыре года тюрьмы требует дать бывшему президенту Франции Николя Саркози прокуратура Парижа за коррупцию и торговлю влиянием. Об этом сообщает Le Parisien.

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По версии следствия, Саркози в 2014 году пытался незаконно получить от сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании, которое касалось президентской кампании 2007 года. В его рамках Саркози подозревали в том, что он воспользовался состоянием здоровья дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур, чтобы получить от нее финансирование на выборах. Впоследствии дело было закрыто.

Саркози обвиняют в том, что он якобы через своего адвоката Тьерри Эрзога обещал Азиберу помочь с назначением на престижную должность в Монако в обмен на информацию о расследовании. У следствия есть многочисленные записи телефонных разговоров Саркози на эту тему.

Саркози заявляет, что никогда не пытался помочь Азиберу, а тот никогда не получал поста в Монако. Прокуратура требует для бывшего президента, Азибера и Эрзога по четыре года тюрьмы, два из которых условно.

  • В марте 2018 года Саркози задержали по подозрению о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года.
  • Это уже четвертое обвинение, предъявленное Саркози по этому делу. Его также обвинили в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии государственных средств Ливии.
  • 16 октября 2020 года Саркози обвинили в создании преступной группы.

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Денис Юдин
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