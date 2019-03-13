Прокуратура предъявила новые обвинения Манафорту

Пол Манафорт (фото - EPA)

Меньше чем через час после объявления Полу Манафорту второго приговора за федеральные преступления в окружном суде Вашингтона, прокуратура Нью-Йорка предъявила ему новые обвинения, связанные с финансовыми и другими правонарушениями. Об этом сообщает CNN.

Окружной прокурор Манхэттена обвинил экс-главу кампании Трампа в мошенничестве с ипотекой, фальсификации деловых документов и заговоре.

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Ранее сегодня суд приговорил Манафорта к тюремному заключению еще на 43 месяца. Это произошло через неделю после того, как 69-летний американец получил 47-месячный тюремный срок за мошенничество в другом деле.

Манафорт - один из первых людей из ближайшего окружения Трампа против кого были выдвинуты обвинения в результате работы специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы в США в 2016 году.