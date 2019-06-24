Пропали месяц назад. В Гималаях нашли тела семи альпинистов

Иллюстративное фото (ЕРА)

В Гималаях спасатели нашли тела альпинистов, которые пропали без вести в индийских Гималаях в конце мая. Об этом сообщает индо-тибетская пограничная полиция, передает CNN.

Восемь альпинистов – четверо британцев, двое американцев, австралиец и их офицер связи – пропали без вести около восточной части горы Нанда-Деви. По данным спасателей, альпинистов накрыло лавиной.

Поиск восьмого пропавшего без вести продолжается.

Власти Индии ранее заявляли, что альпинисты не получили разрешение на восхождение на гору, а если бы обратились за ним, то "получили бы отказ".

22 мая сообщалось, что трое альпинистов погибли при восхождении на Эверест. Еще один пропал.

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