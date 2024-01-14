Протест фермеров и перевозчиков в Румынии. Чего они хотят и кто их лидер

Требования протестующих в Румынии, по неофициальным данным, доходят до абсурда, а их лидер обвиняет СМИ в попытке очернить протест

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В Румынии уже несколько дней продолжаются протесты фермеров и автоперевозчиков из-за повышения цен на автострахование и топливо. В субботу их акция временно привела к перекрытию главного грузового пункта пропуска на границе с Украиной.

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Участники протестов жалуются, что румынская власть предоставляет приоритет иностранным фирмам, из-за чего транспортные и сельскохозяйственные компании Румынии находятся на грани банкротства.



Требования протестующих касаются отмены двойного налогообложения, мер по оптимизации процесса прохождения через таможню и регулирования антидемпингового законодательства.

По неофициальной информации, в ходе переговоров с представителями правительства требования протестующих доходили до абсурда. Популярное румынское издание Digi24.ro со ссылкой на собственные источники заявило, что якобы митингующие требовали бесплатный бензин и дизельное топливо, как в Венесуэле, "потому что мы также добываем нефть".

Они также сказали, что хотят освобождения от взвешиваний на таможне и обязанности иметь GPS-трекеры.

По данным издания, в пятницу дело даже дошло до угроз: "Увидите, что будет, если вы не дадите нам то, что мы хотим". После таких слов со стороны представителя протестующих, как утверждают источники Digi24.ro, премьер-министр Марчел Чолаку покинул переговоры, сказав, что не работает под угрозами.

Однако фермеры отрицают, что просили бесплатный бензин.

Денуц Андруш, один из лидеров протеста, обвинил СМИ в попытках "очернить движение".

"Никто не хочет бесплатного. Вчера вечером министр пошутил, что вы просите бесплатное топливо, как у Венесуэлы, а сегодня появились новости на эту тему", – сказал он в субботу.

51-летний Андруш – фермер из буковинского города Ботошань. Он имеет 1500 га сельскохозяйственных угодий на севере Румынии, недалеко от границы с Молдовой и Украиной. В прошлом он баллотировался на должность призрака Ботошани от Социал-демократической партии.

В субботу вечером Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии по итогам переговоров с протестующими определило шесть мер, которые можно реализовать в течение 30 дней. Среди них, например, создание выделенных полос на границе и в порту Констанца для грузовых автомобилей из ЕС и смягчение требований к автомобилям, перевозящим зерно с полей.

Тем не менее, в воскресенье протест продолжился, пишет Antena.