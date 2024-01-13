Румунські фермери заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною – ДПСУ
Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", заблоковано. Про це повідомила Державна прикордонна служба.
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У ДПСУ зазначили, що на території Румунії фермери блокують рух вантажівок, причини та орієнтовна тривалість блокування – невідомі.
Ускладнення руху може бути в обох напрямках, попередили прикордонники.
"Зараз значної черги з вантажних транспортних засобів у напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів", – йдеться у повідомленні.
У ДПСУ додали, що пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється у звичайному режимі.
- Коментуючи блокаду на польському кордоні, Зеленський казав, що "слава богу, з'явилася розумна Румунія, і президент Йоганніс допоміг нашим фермерам вижити".
- 11 січня польські перевізники оголосили, що знову заблокують пункт пропуску "Медика – Шегині" – акція триватиме з 15 січня до 15 березня.