Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной – ГПСУ

Пограничники отметили, что причины и ориентировочная продолжительность блокировки – неизвестны

Иллюстративное фото - ЕРА

Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", заблокировано. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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В ГПСУ отметили, что на территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков, причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны.

Усложнение движения может быть в обоих направлениях, предупредили пограничники.

"Сейчас значительная очередь из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей", – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.