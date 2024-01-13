Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной – ГПСУ
Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", заблокировано. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
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В ГПСУ отметили, что на территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков, причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны.
Усложнение движения может быть в обоих направлениях, предупредили пограничники.
"Сейчас значительная очередь из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей", – говорится в сообщении.
В ГПСУ добавили, что пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.
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