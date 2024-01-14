Протест фермерів і перевізників у Румунії. Що вони хочуть і хто їхній лідер

Вимоги протестувальників у Румунії, за неофіційними даними, доходять до абсурду, а їхній лідер звинувачує ЗМІ у спробі очорнити протест

Фото: depositphotos.com

У Румунії уже кілька днів тривають протести фермерів та автоперевізників через підвищення цін на автострахування й пальне. У суботу їхня акція тимчасово призвела до перекриття головного вантажного пункту пропуску на кордоні з Україною.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Учасники протестів скаржаться, нібито румунська влада надає пріоритет іноземним фірмам, через що транспортні та сільськогосподарські компанії Румунії є на межі банкрутства.

Вимоги протестувальників стосуються скасування подвійного оподаткування, заходів з оптимізації процесу проходження через митницю та регулювання антидемпінгового законодавства.

За неофіційною інформацією, під час переговорів з представниками уряду вимоги протестувальників доходили до абсурду. Популярне румунське видання Digi24.ro з посиланням на власні джерела заявило, нібито мітингарі вимагали безплатний бензин і дизельне пальне, як у Венесуелі, "тому що ми також видобуваємо нафту".

Вони також сказали, що хочуть звільнення від зважувань на митниці й обов'язку мати GPS-трекери.

За даними видання, у п'ятницю справа навіть дійшла до погроз: "Побачите, що буде, якщо ви не дасте нам те, що ми хочемо". Після таких слів з боку представника протестувальників, як стверджують джерела Digi24.ro, прем'єр-міністр Марчел Чолаку пішов з переговорів, сказавши, що не працює під погрозами.

Проте фермери заперечують, що просили безплатний бензин.

Денуц Андруш, один із лідерів протесту, звинуватив ЗМІ у спробах "очорнити рух".

"Ніхто не хоче безплатного. Вчора ввечері міністр пожартував, що ви просите безплатне пальне, як у Венесуелі, а сьогодні з'явилися новини на цю тему", – сказав він у суботу.

51-річний Андруш – фермер з буковинського міста Ботошань. Він має 1500 га сільськогосподарських угідь на півночі Румунії, неподалік від кордону з Молдовою й Україною. У минулому він балотувався на посаду примара Ботошані від Соціал-демократичної партії.

У суботу ввечері Міністерство транспорту й інфраструктури Румунії за підсумками переговорів з протестувальниками визначило шість заходів, які можна реалізувати протягом 30 днів. Серед них, наприклад, створення виділених смуг на кордоні та в порту Констанца для вантажних автомобілів з ЄС та пом'якшення вимог до автомобілів, які перевозять зерно з полів.

Попри це, у неділю протест продовжився, пише Antena.