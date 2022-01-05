Казахстан остался без интернета: данные GlobalCheck

В Казахстане на фоне массовых протестов национальный оператор Казахтелеком отключил интернет по всей стране. Об этом сообщает проект GlobalCheck. Также информацию об отключении интернета подтверждает мониторинговый ресурс NetBlocks.

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"Подтверждено: Казахстан сейчас находится в эпицентре общенационального отключения интернета после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Инцидент, вероятно, серьезно ограничит освещение эскалации антиправительственных протестов", – сказано в сообщении NetBlocks.

По данным GlobalCheck, Казахтелеком отключил интернет по всей стране.

Сайт оператора сейчас недоступен, в Twitter и Facebook никаких сообщений об этом нет.

Вчера вечером была информация о полном отключении интернета в Алмате, в том числе у проводных операторов. Позднее Билайн в Казахстане сообщил об отключении интернета "по независящим от компании причинам".

В ночь на 5 января, как сообщает GlobalCheck, в Казахстане начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер в стране (до этого блокировка затрагивала только Алматы). Также началась борьба с VPN по всей стране, блокируется протокол OpenVPN.

Корреспондент Настоящего времени сообщил, что в Алматы и Нур-Султане полностью отключен мобильный интернет и прекращена работа Telegram, WatsApp и Signal.

2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Сначала демонстранты требовали снизить резко возросшие цены на газ, но затем требования стали политическими.

Утром 5 января президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, провел кадровые изменения в своей администрации и поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и топливо на 180 дней.

В Алматы и других городах Казахстана продолжаются протесты, невзирая на отставку правительства. Протестующие штурмуют акимат в Алматы (местную администрацию).

LIGA.net в реальном времени следит за происходящим в Казахстане. Все самое важное и интересное собрали в хронике по ссылке.

Оксана Житнюк

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