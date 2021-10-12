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Протестное движение порабощенных Россией народов будет расти – разведка

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 11:42
Протестное движение порабощенных Россией народов будет расти – разведка - Фото
Иллюстративное фото ГУР МОУ

Протестное движение "порабощенных Россией народов" будет расти не только в Москве, но и в "оккупированных РФ национальных регионах". Такую оценку ситуации в РФ опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.

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Для примера разведка приводит акцию протеста у здания Совета Европы в Страсбурге, на которую съехались сотни чеченцев, а также представители Азербайджана и Грузии.

"Люди протестовали против произвола оккупационных властей Чечни, которые совершают преступления против своих политических оппонентов и их родственников", – говорится в сообщении.

Эксперты ГУР считают, что результатом правления нынешней кремлевской власти является "все большая разочарованность и ярость граждан РФ". 

"В ближайшем будущем протестные движения в РФ будут расти не только в столице, но и – даже в большей степени – в оккупированных Москвой национальных регионах", – говорится в сообщении.

Протестное движение порабощенных Россией народов будет расти – разведка

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Владислава Михайленко
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Россия протесты разведка совет европы чеченцы
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