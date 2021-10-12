Протестное движение порабощенных Россией народов будет расти – разведка
Протестное движение "порабощенных Россией народов" будет расти не только в Москве, но и в "оккупированных РФ национальных регионах". Такую оценку ситуации в РФ опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.
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Для примера разведка приводит акцию протеста у здания Совета Европы в Страсбурге, на которую съехались сотни чеченцев, а также представители Азербайджана и Грузии.
"Люди протестовали против произвола оккупационных властей Чечни, которые совершают преступления против своих политических оппонентов и их родственников", – говорится в сообщении.
Эксперты ГУР считают, что результатом правления нынешней кремлевской власти является "все большая разочарованность и ярость граждан РФ".
"В ближайшем будущем протестные движения в РФ будут расти не только в столице, но и – даже в большей степени – в оккупированных Москвой национальных регионах", – говорится в сообщении.
- 31 января 2021-го на акциях протеста против режима Владимира Путина и в поддержку Алексея Навального задержали более 5000 человек.
- 21 апреля в РФ прошли акции в поддержку Навального, более 1000 человек были задержаны.
- В сентябре акция протеста на Красной площади продлилась 20 секунд.
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