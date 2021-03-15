Протесты против карантина в Гааге. На людей спустили собак: видео 18+
В Нидерландах в Гааге прошли массовые акции протеста против карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. Закончился митинг быстро и плачевно – на демонстрантов спустили собак, а после разогнали толпу водометом. Фото и видео происходящего быстро распространились по сети.
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Ausufernde Polizeigewalt heute Nachmittag in Den Haag. Eine Qualität wie ich sie schon seit über dreißig Jahren nicht mehr gesehen habe. pic.twitter.com/BXeXIfTFSk— Lexa W. (@rebew_lexa) March 14, 2021
Протестующие требовали отменить комендантский час и смягчить уже существующие в стране запреты. На акцию пришло несколько сотен человек – церемониться с ними полиция не стала: на митингующих спустили собак, применили дубинки, а после – пригнали к месту событий водомет. Многие участники протеста были задержаны.
- Протесты против карантина в Нидерландах начались еще в январе 2021 года – тогда количество митингующих исчислялось тысячами.
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