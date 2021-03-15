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Протесты против карантина в Гааге. На людей спустили собак: видео 18+

15.03.2021, 13:18
Протесты против карантина в Гааге. На людей спустили собак: видео 18+ - Фото
Полиция против протестующих в Гааге (фото - Robin Van Lonhuysen_EPA)

В Нидерландах в Гааге прошли массовые акции протеста против карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. Закончился митинг быстро и плачевно – на демонстрантов спустили собак, а после разогнали толпу водометом. Фото и видео происходящего быстро распространились по сети.

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Протестующие требовали отменить комендантский час и смягчить уже существующие в стране запреты. На акцию пришло несколько сотен человек – церемониться с ними полиция не стала: на митингующих спустили собак, применили дубинки, а после – пригнали к месту событий водомет. Многие участники протеста были задержаны.

  • Протесты против карантина в Нидерландах начались еще в январе 2021 года – тогда количество митингующих исчислялось тысячами.

Смотрите также: Ливан в огне. Сотни людей вышли на улицы с протестами против карантина: видео

Дарья Мостовая
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протесты гаага нидерланды видео собаки
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