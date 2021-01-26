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Поджоги, водометы, задержания. В Нидерландах протестуют против карантина: подборка видео видео

26.01.2021, 14:15
Протесты в Нидерландах (скриншот с видео)
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В Нидерландах пятый день продолжаются антикарантинные митинги – люди протестуют против ночного комендантского часа и ограничений в целом. Еще со вчера протестующие перешли к более жестким действиям, начав грабить и разбивать витрины магазины, а также поджигать машины, пишет BBC.

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Демонстранты били и переворачивали машины, устраивая из них баррикады. В конце концов полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Кроме этого, в субботу, 23 января, протестующие подожгли центр тестирования на коронавирус. Всего по стране было задержано более 100 человек.

  • В июне 2020 года в Гааге прошла аналогичная акция против карантина – она переросла в беспорядки.

Смотрите также: Антикарантинные протесты в Нидерландах: поджоги, ограбления магазинов и беспорядки – видео

Дарья Мостовая
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