В Нидерландах пятый день продолжаются антикарантинные митинги – люди протестуют против ночного комендантского часа и ограничений в целом. Еще со вчера протестующие перешли к более жестким действиям, начав грабить и разбивать витрины магазины, а также поджигать машины, пишет BBC.

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Демонстранты били и переворачивали машины, устраивая из них баррикады. В конце концов полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Кроме этого, в субботу, 23 января, протестующие подожгли центр тестирования на коронавирус. Всего по стране было задержано более 100 человек.

В июне 2020 года в Гааге прошла аналогичная акция против карантина – она переросла в беспорядки.

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Дарья Мостовая

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