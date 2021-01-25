Полиция в Нидерландах задержала 240 человек в ходе протестов против жестких карантинных ограничений – некоторые из протестующих грабили магазины, устраивали поджоги и вступали в столкновения с правоохранителями. Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что в стране установлен запрет на массовые собрание, а также ночной комендантский час – его ввели впервые со времен Второй мировой войны. Из-за этого на второй день после введения новых мер карантина по всей стране начались протесты.

В Эйндховене в ходе массовых беспорядков неизвестные грабили магазины, поджигали автомобили и атаковали полицию камнями и фейерверками в центре города.

В Амстердаме правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

11 января в Чехии прошли протесты против карантинных мер, установленных правительством. Под лозунгом "давайте откроем Чехию" в центре Праги на мирный протест против коронавирусных ограничений собрались сотни людей.

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Станислав Стороженко

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