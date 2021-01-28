На севере Ливана уже несколько дней продолжаются беспорядки – люди протестуют против введенных карантинных ограничений. Митинги переходят в стычки с полицией: местные бросают в правоохранителей камни, а те в ответ применяют резиновые пули и слезоточивый газ, сообщает Aljazeera.

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Протестующие заблокировали главную площадь страны, они поджигают автомобили и здания. Число раненных при столкновениях приблизилось к 50.

Очень много митингующих вышло на улицы в городе Триполи. Население этого города и до пандемии находилось в бедственных экономических условиях: теперь же, с приходом коронавируса, многие жители вообще остались без дохода. Во всей стране ввели полную изоляцию и комендантский час, что пагубно отразилось на занятости людей.

15 января в Ливане ввели крайне жесткие меры по борьбе с коронавирусом, запретив выходить из дому даже за едой.

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Дарья Мостовая

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