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Протесты в Грузии. Освободили всех задержанных

Протесты в Грузии. Освободили всех задержанных - Фото
Фото: EPA
20.11.2019, 11:06

Освобожденные активисты заявили, что намерены продолжать движение протеста

Городской суд Тбилиси сегодня освободил 37 участников акции, задержанных 18 ноября во время разгона акции протеста оппозиции возле парламента Грузии.  Об этом сообщает Эхо Кавказа.

После объявления этого решения все задержанные были освобождены из зала суда.

Они покинули здание суда ночью после того, как провели более 12 часов на процессе, который проводил один дежурный судья Валериан Пилишвили.

Всем задержанным предъявлены обвинения по статьям "неподчинение законным требованиям органов правопорядка" и "мелкое хулиганство" Кодекса административных правонарушений.

Судья рассматривал по шесть дел одновременно. До полуночи он рассмотрел дела только части задержанных, однако сторона обвинения так и не смогла представить убедительных доказательств того, что активисты оказывали сопротивление полиции во время задержания.

Освобожденные активисты заявили, что намерены продолжать движение протеста. По их словам, сегодняшний судебный процесс еще раз убедил их в том, что "система разваливается" и они "не устанут ходить на акции".

  • Грузинская оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки премьер-министра после того, как парламентское большинство провалило голосование о переходе к пропорциональной системе выборов.
  • Появилось видео задержания десятков протестующих в центре Тбилиси.
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протесты освобождение Грузия
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