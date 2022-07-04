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Протесты в Каракалпакстане дали результат: власти Узбекистана сохранят его суверенитет

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 09:45
Протесты в Каракалпакстане дали результат: власти Узбекистана сохранят его суверенитет - Фото
Фото: Википедия

Парламент Узбекистана решил, что не будет упразднять суверенный статус Республики Каракалпакстан. Соответствующее решение было принято 4 июля на фоне вспыхнувших в Каракалпакстане протестов в конце прошлой недели, пишет местное издание Podrobno.uz.

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Депутаты заявили, что, учитывая мнения и предложения населения Каракалпакстана, статьи 70, 71, 72, 74 и 75 конституции будут оставлены без изменений, а действующие нормы – сохранены. Они предполагают, что Каракалпакстан имеет суверенный статус в составе Узбекистана, собственную конституцию и может выйти из Узбекистана на основании решения референдума.

Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля и, по словам президента Узбекистана Шавкат Мирзиоева, привели к человеческим жертвам как со стороны митингующих, так и правоохранительных органов.

Республика Каракалпакстан или Каракалпакия находится на западе Узбекистана, занимая около 40% его территории. Ее собственная конституция была принята в 1993 году, а в конституции Узбекистана Каракалпакстану посвящена целая глава.

Сейчас в Узбекистане проводятся конституционная реформа, которая пока что находится на стадии общественного обсуждения. Проект поправок предусматривал радикальные изменения главы конституции, относящейся к Каракалпакстану. Из нее планировали убрать слова "суверенный" и "суверенитет" и исключить положение, гарантирующее право на выход из состава Узбекистана.

Кроме того, поправки обязывали Каракалпакстан согласовать с законодательными нормами Узбекистана не только свою конституцию, но и все другие законы.

Многие жители региона расценили планируемые изменения как попытку лишить республику суверенитета и вышли на протесты.

Андрей Водяный
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протесты узбекистан Каракалпакстан
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