Противотанковое оружие и миллионы евро. Сводка о помощи от партнеров за сутки – СНБО
28.02.2022, 05:11
Фото: EPA
Центр противодействия дезинформации при СНБО информирует, что за последние сутки западные партеры оказали Украине такую помощь:
Италия – 110 млн евро;
Австралия – летальная военная помощь;
Бельгия – 3000 автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия;
Германия – противотанковое оружие и 500 зенитных ракет Stinger;
Чехия – оружие и техника на сумму $18 млн;
Швеция – 5000 единиц противотанкового оружия;
ЕС – летальное оружие на сумму 450 млн евро;
Норвегия – $230 млн гуманитарной помощи.
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