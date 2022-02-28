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Противотанковое оружие и миллионы евро. Сводка о помощи от партнеров за сутки – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 05:11
Противотанковое оружие и миллионы евро. Сводка о помощи от партнеров за сутки – СНБО - Фото
Фото: EPA

Центр противодействия дезинформации при СНБО информирует, что за последние сутки западные партеры оказали Украине такую ​​помощь:

Италия – 110 млн евро;

Австралия – летальная военная помощь;

Бельгия – 3000 автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия;

Германия – противотанковое оружие и 500 зенитных ракет Stinger;

Чехия – оружие и техника на сумму $18 млн;

Швеция – 5000 единиц противотанкового оружия;

ЕС – летальное оружие на сумму 450 млн евро;

Норвегия – $230 млн гуманитарной помощи.

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Ірина Петренко
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военная помощь Украине полномасштабная война западные партнеры
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