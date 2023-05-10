Провокация россиян против польского самолета над Черным морем. МИД Польши вызвал посла РФ

Послу Российской Федерации в Польше вручили ноту протеста по поводу инцидента российского истребителя с самолетом Пограничной службы Польши над Черным морем, когда польский экипаж из-за действий россиян временно потерял управление. Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

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"Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, являющееся серьезным международным инцидентом", – написал он, добавив, что сегодня заявлений представителя МИД Польши по этому поводу не планируется.

5 мая около 13:30 во время штатного патрульного полета самолета Польской пограничной службы Turbolet L-410 над Черным морем в оперативной зоне ответственности Румынии его курс на предельно близкой дистанции пересек российский истребитель Су-35. Из-за турбулентности польский самолет потерял управление, но экипажу удалось его стабилизировать.

В правительстве Польши заявили, что нападение российского истребителя Су-35 на самолет польской пограничной охраны – это сознательная провокация со стороны России.

Вадим Ребрина

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