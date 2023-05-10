UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Провокация россиян против польского самолета над Черным морем. МИД Польши вызвал посла РФ

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 14:13
Провокация россиян против польского самолета над Черным морем. МИД Польши вызвал посла РФ - Фото
Лукаш Ясина (фото - EPA)

Послу Российской Федерации в Польше вручили ноту протеста по поводу инцидента российского истребителя с самолетом Пограничной службы Польши над Черным морем, когда польский экипаж из-за действий россиян временно потерял управление. Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

"Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, являющееся серьезным международным инцидентом", – написал он, добавив, что сегодня заявлений представителя МИД Польши по этому поводу не планируется.

  • 5 мая около 13:30 во время штатного патрульного полета самолета Польской пограничной службы Turbolet L-410 над Черным морем в оперативной зоне ответственности Румынии его курс на предельно близкой дистанции пересек российский истребитель Су-35. Из-за турбулентности польский самолет потерял управление, но экипажу удалось его стабилизировать.
  • В правительстве Польши заявили, что нападение российского истребителя Су-35 на самолет польской пограничной охраны – это сознательная провокация со стороны России.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша черное море су-35
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 