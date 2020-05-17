Пуэрто-Рико может стать частью США: назначен референдум

3 ноября на острове Пуэрто-Рико состоится референдум о его вхождении в состав США. Такое решение приняла губернатор острова Ванда Васкес, передает La Nacion.
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В издании отмечают, что подобный референдум будет проходить уже в шестой раз. В отличие от предыдущих плебисцитов, впервые будет поставлен лишь один вопрос: должен ли Пуэрто-Рико быть немедленно принят в состав США.
Однако даже если пуэрториканцы на референдуме проголосуют положительно, то это не изменит статус острова. Это решение должен поддержать Конгресс США.
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На последнем референдуме за вхождение в состав США в статусе 51 штата проголосовали 97% участников плебисцита. Однако явка составила лишь 23%.
СПРАВКА. Сейчас Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории – остров фактически находится под управлением США, но не является его неотъемлемой частью.
Конституция США действует на территории острова ограничено. Законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, исполнительная – губернатору.
Пуэрториканцы имеют гражданство США, но не могут голосовать на выборах федерального президента. Остров освобожден от некоторых налогов в федеральную систему, но также и получает из бюджета США меньше средств, чем территории со статусом штатов.
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