Пугачова обратилась к россиянам-запутинцам: Были холопами, стали рабами

Известная советская и российская певица Алла Пугачева назвала "рабами" россиян, поддерживающих нынешний курс РФ, в результате которого ее мужа Максима Галкина назвали "иностранным агентом", а ее за солидарность с ним начали критиковать и травит. Об этом она написала в Instagram.

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"Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", – говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачова никак не комментировала действия страны-оккупанта, тогда как Галкин критиковал власть – и 16 сентября режим назвал его "иностранным агентом".

18 сентября Пугачева попросила признать ее "иноагентом" вслед за мужем и выступила за "свободу слова" и "прекращение гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

После этого певицу в России затравили, она с детьми улетела в Израиль.

Осенью 2021 года Галкин попал в "черный список" Минкульта, возможно, за выступление в 2014 году во временно оккупированном Крыму. Летом 2022 года его убрали из списка.

Євген Пилипенко

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