UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пугачова обратилась к россиянам-запутинцам: Были холопами, стали рабами

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 14:16
Пугачова обратилась к россиянам-запутинцам: Были холопами, стали рабами - Фото
Алла Пугачова (скриншот)

Известная советская и российская певица Алла Пугачева назвала "рабами" россиян, поддерживающих нынешний курс РФ, в результате которого ее мужа Максима Галкина назвали "иностранным агентом", а ее за солидарность с ним начали критиковать и травит. Об этом она написала в Instagram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", – говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачова никак не комментировала действия страны-оккупанта, тогда как Галкин критиковал власть – и 16 сентября режим назвал его "иностранным агентом".

18 сентября Пугачева попросила признать ее "иноагентом" вслед за мужем и выступила за "свободу слова" и "прекращение гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

После этого певицу в России затравили, она с детьми улетела в Израиль.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алла Пугачова война Иноагент репрессии цензура максим галкин свобода слова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 