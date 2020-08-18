"Пусть стены рухнут!" Беларусы пришли поздравить Тихановского с днем рождения - видео

Люди пели песни под стенами СИЗО и писали на открытках поздравления

Сегодня, 18 августа, беларусы пришли поздравить с днем рождения оппозиционного блогера страны Сергея Тихановского, который сейчас находится в тюрьме. Люди собрались на улице Володарского в Минске с шариками и плакатами, они пели "пусть стены рухнут" и " с днем рождения", передает TUT.by.

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Поздравить Тихановского с его 42-летием пришли более 300 человек. Всем присутствующим раздали открытки с изображением Светланы Тихановской, предложив написать поздравления Сергею, чтобы потом передать ему в СИЗО.

Задержан Сергей Тихановский был 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение себя кандидатом в президенты Беларуси - якобы за причинение телесных повреждений сотрудникам милиции.

Тогда его арестовали до 29 сентября, после чего жена блогера Светлана выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны с обещанием в случае победы провести честные выборы и освободить политзаключенных.

Видео: телеграм-каналы Наша ніва, TUT.by

30 июля власти Беларуси связали ЧВК Вагнера и оппозиционеров: было открыто уголовное дело. В числе прочих за решетку попал оппозиционный блогер Сергей Тихановский.

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Дарья Мостовая

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