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Путин – Хубло? Карикатура на злоключения "Слуги народа" в России

Путин – Хубло? Карикатура на злоключения "Слуги народа" в России - Фото
Кадр из сериала
12.12.2019, 12:22

Скоро будет шесть лет известной речевке харьковских "металлистов", однако вчера она неожиданно получила новую жизнь, причем в России

Перед показом на большей части России первой серии "Слуги народа" тамошние цензоры удалили шутку про российского президента Владимира Путина, снятую по мотивам песни ультрас харьковского ФК "Металлист" в 2014 году. Однако восточные регионы РФ успели ее увидеть.

В серии новоизбранный президент Голобородько (играет Владимир Зеленский, - ред.) приходит выбирать дорогие часы и костюм, чтобы соответствовать статусу. Помощник говорит ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot и произносит это слово как "Хубло".

Герой Зеленского с покерфейсом удивляется: "Путин - Хубло?"

Вчера сериал вообще убрали из эфира в РФ.

По этому поводу карикатурист Сергей Ёлкин, который делает иллюстрации "на злобу дня" для западных СМИ, нарисовал для Радио Свобода такое:

Иллюстрация: Сергей Ёлкин для svoboda.org

Читайте также: "Фейковый" Зеленский. Сайт Кремля использует фото Голобородько 

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цензура сериал Слуга народа василий голобородько Hublot
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