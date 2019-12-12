Путин – Хубло? Карикатура на злоключения "Слуги народа" в России

Кадр из сериала

Перед показом на большей части России первой серии "Слуги народа" тамошние цензоры удалили шутку про российского президента Владимира Путина, снятую по мотивам песни ультрас харьковского ФК "Металлист" в 2014 году. Однако восточные регионы РФ успели ее увидеть.

В серии новоизбранный президент Голобородько (играет Владимир Зеленский, - ред.) приходит выбирать дорогие часы и костюм, чтобы соответствовать статусу. Помощник говорит ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot и произносит это слово как "Хубло".

Герой Зеленского с покерфейсом удивляется: "Путин - Хубло?"

Вчера сериал вообще убрали из эфира в РФ.

По этому поводу карикатурист Сергей Ёлкин, который делает иллюстрации "на злобу дня" для западных СМИ, нарисовал для Радио Свобода такое:

Иллюстрация: Сергей Ёлкин для svoboda.org

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