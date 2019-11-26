"Фейковый" Зеленский. Сайт Кремля использует фото Голобородько

Сайт Кремля использует фото киноперсонажа "Василия Голобородько" для иллюстрирования профиля украинского президента Владимира Зеленского. Если навести курсор мышки на имя, открывается всплывающее окно со снимком Зеленского-Голобородько.
В частности, это видно во вчерашнем сообщении Кремля о телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с Зеленским.
Справка. "Слуга народа" - телесериал от Студии Квартал 95 на канале 1+1 со слоганом "История следующего президента". Премьера состоялась четыре года назад. Из-за популярности и охвата аудитории сериал сыграл пока еще не до конца оцененную экспертами роль в смене власти в Украине в 2019 году через президентские и парламентские выборы.
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