Путин не давал команду снять с показа "Слугу народа" - Кремль

Кремль не имеет отношения к решению снять с эфира российского телеканала ТНТ сериал "Слуга народа". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, Кремль не вмешивается и не имеет права вмешиваться в редакционную политику каналов.
На вопрос журналистов, почему из сериала была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина, Песков посоветовал обратиться к редакции телеканала.
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