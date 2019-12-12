Путин не давал команду снять с показа "Слугу народа" - Кремль

Кадр из сериала "Слуга народа"

Кремль не имеет отношения к решению снять с эфира российского телеканала ТНТ сериал "Слуга народа". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, Кремль не вмешивается и не имеет права вмешиваться в редакционную политику каналов.

На вопрос журналистов, почему из сериала была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина, Песков посоветовал обратиться к редакции телеканала.

Вчера стало известно, что "Слугу народа" покажут на российском телевидении.

После показа первых трех серий, сериал убрали из эфира.

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