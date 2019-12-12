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Путин не давал команду снять с показа "Слугу народа" - Кремль

Путин не давал команду снять с показа "Слугу народа" - Кремль - Фото
Кадр из сериала "Слуга народа"
12.12.2019, 13:40

Почему из сериала вырезали шутку про президента РФ, Песков рекомендовал узнать у редакции канала

Кремль не имеет отношения к решению снять с эфира российского телеканала ТНТ сериал "Слуга народа". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, Кремль не вмешивается и не имеет права вмешиваться в редакционную политику каналов.

На вопрос журналистов, почему из сериала была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина, Песков посоветовал обратиться к редакции телеканала.

  • Вчера стало известно, что "Слугу народа" покажут на российском телевидении.
  • После показа первых трех серий, сериал убрали из эфира.

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дмитрий песков цензура сериал Слуга народа
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