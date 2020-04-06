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BBC определило пять стран, которые смогут сохранить стабильность в кризис

BBC определило пять стран, которые смогут сохранить стабильность в кризис - Фото
В Новой Зеландии (фото — pixabay.com)
06.04.2020, 13:50

Издание определило топ-5 стран, которые лучше всех смогут справиться с кризисом и сохранить свою экономику

Журналисты BBC сделали подборку стран, которым якобы проще всего будет перенести кризис из-за пандемии коронавируса. В топ-5, по мнению агентства, вошли: Дания, Сингапур, США, Новая Зеландия и Руанда, государство на востоке Африки.

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В основу исследования легли данные американской страховой компании FM Global, которая оценивает устойчивость бизнес-среды в разных странах. Дополнительно журналисты поговорили с экспертами и местными жителями тех стран, которые были признаны самыми экономически устойчивыми по версии FM Global. 

Общими чертами для этих стран стали: низкий уровень коррупции в правительстве, хорошо налаженная система поставок различных товаров, а также быстрая реакция на распространение вируса SARS-СoV-2.

Страховая компания FM Global была создана в 1835 году, она специализируется на прогнозировании рисков и предотвращении убытков для крупных корпораций. В 2008 году компания была признана лучшей страховой компанией по вопросам недвижимости по версии журнала Euromoney.

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  • 27 марта президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что шенгенская зона может "умереть" из-за коронавируса.
  • 2 апреля эксперт центра Разумкова рассказал, какие антикризисные меры принимают другие страны в период карантина.

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Дарья Мостовая
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