BBC определило пять стран, которые смогут сохранить стабильность в кризис

В Новой Зеландии (фото — pixabay.com)

Журналисты BBC сделали подборку стран, которым якобы проще всего будет перенести кризис из-за пандемии коронавируса. В топ-5, по мнению агентства, вошли: Дания, Сингапур, США, Новая Зеландия и Руанда, государство на востоке Африки.

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В основу исследования легли данные американской страховой компании FM Global, которая оценивает устойчивость бизнес-среды в разных странах. Дополнительно журналисты поговорили с экспертами и местными жителями тех стран, которые были признаны самыми экономически устойчивыми по версии FM Global.

Общими чертами для этих стран стали: низкий уровень коррупции в правительстве, хорошо налаженная система поставок различных товаров, а также быстрая реакция на распространение вируса SARS-СoV-2.

Страховая компания FM Global была создана в 1835 году, она специализируется на прогнозировании рисков и предотвращении убытков для крупных корпораций. В 2008 году компания была признана лучшей страховой компанией по вопросам недвижимости по версии журнала Euromoney.

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27 марта президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил , что шенгенская зона может "умереть" из-за коронавируса.

2 апреля эксперт центра Разумкова рассказал , какие антикризисные меры принимают другие страны в период карантина.

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