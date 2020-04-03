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Коронавирус. В каких странах еще нет заболевших COVID-19

Коронавирус. В каких странах еще нет заболевших COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
03.04.2020, 13:20

Есть 18 стран, где нет официально подтвержденного заболевания коронавирусом

По состоянию на 2 апреля, 18 стран из 193 государств-членов Организации объединенных наций официально не сообщили о наличии у них заболевших новым коронавирусом. Об этом сообщает BBC.

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18 стран без COVID-19 (официально): Коморские острова, Кирибати, Лесото, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Северная Корея, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Южный Судан, Таджикистан, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Вануату, Йемен.

Однако эксперты сходятся во мнении, что у части стран просто не зарегистрированы случаи заболевания, например, в Северной Корее и Йемене. Также сообщалось, что в Туркменистане правительство запретило государственным СМИ использовать слово "коронавирус" и даже исключило его из информационных брошюр, которые Минздрав распространяет в школах, больницах и на предприятиях. 

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Но BBC информирует, что в семи небольших островных государствах с маленьким уровнем посещаемости иностранцами нет COVID-19. Например, карликовое государство Науру в Тихом океане. Однако в Науру уже предпринимают меры, которые должны помочь предотвратить появление там коронавируса. 

Доктор Колин Тукуитонга из Ниуэ считает, что в маленьких островных государствах система здравоохранения ненадежна: "Если произойдет вспышка, то она истребит население <...> Им (островным государствам - ред.) придется отправлять своих пациентов за границу". По его словам, многие жители тихоокеанских островов имеют слабое здоровье.

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Владислав Сердюк
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