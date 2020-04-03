Коронавирус. В каких странах еще нет заболевших COVID-19

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По состоянию на 2 апреля, 18 стран из 193 государств-членов Организации объединенных наций официально не сообщили о наличии у них заболевших новым коронавирусом. Об этом сообщает BBC.

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18 стран без COVID-19 (официально): Коморские острова, Кирибати, Лесото, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Северная Корея, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Южный Судан, Таджикистан, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Вануату, Йемен.

Однако эксперты сходятся во мнении, что у части стран просто не зарегистрированы случаи заболевания, например, в Северной Корее и Йемене. Также сообщалось, что в Туркменистане правительство запретило государственным СМИ использовать слово "коронавирус" и даже исключило его из информационных брошюр, которые Минздрав распространяет в школах, больницах и на предприятиях.

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Но BBC информирует, что в семи небольших островных государствах с маленьким уровнем посещаемости иностранцами нет COVID-19. Например, карликовое государство Науру в Тихом океане. Однако в Науру уже предпринимают меры, которые должны помочь предотвратить появление там коронавируса.

Доктор Колин Тукуитонга из Ниуэ считает, что в маленьких островных государствах система здравоохранения ненадежна: "Если произойдет вспышка, то она истребит население <...> Им (островным государствам - ред.) придется отправлять своих пациентов за границу". По его словам, многие жители тихоокеанских островов имеют слабое здоровье.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

2 апреля Минздрав подписал протоколы для врачей, как лечить больных с COVID-19: там методика, дозировки и предостережения .

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