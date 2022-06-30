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Пятые выборы с 2019 года. Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 15:20
Пятые выборы с 2019 года. Парламент Израиля проголосовал за самороспуск - Фото
Яир Лапид (фото - EPA)

Парламент Израиля принял решение о самороспуске. Выборы, уже пятые с 2019 года, пройдут 1 ноября. Об этом сообщает BBC.

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С 1 июля исполнять обязанности премьера будет Яир Лапид – нынешний министр иностранных дел.

Нынешний глава правительства Нафтали Беннет заявил, что не будет принимать участие в следующих выборах. Беннет стал премьером в июне прошлого года после выборов, в результате которых была сформирована коалиция из восьми партий.

Коалиция развалилась из-за того, что партии не смогли договориться о продлении действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.

  • Последние парламентские выборы в Израиле прошли в марте 2021 года. Тогда Кнессет был распущен потому, что основные партии, составляющие правительство согласия, не смогли договориться о бюджете. 

Читайте также: Посол Украины раскритиковал Израиль за отказ в предоставлении оборонительной помощи

Мария Макуха
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Израиль яир лапид Нафтали Беннет
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