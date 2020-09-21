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Пыталась отравить Трампа. В США арестовали женщину, которая отправила письмо с ядом — CNN

21.09.2020, 12:17
Пыталась отравить Трампа. В США арестовали женщину, которая отправила письмо с ядом — CNN - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Подозреваемую в отравлении президента США задержали на границе с Канадой

Женщину, которая предположительно отправила письмо с ядом рицин президенту США Дональду Трампу, арестовали, передает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Ее задержали на границе США с Канадой, в штате Нью-Йорк, при попытке выехать из страны. Сообщается, что арестованная является гражданкой Канады. По данным NYT, письмо с ядом, вероятно, было отправлено как раз из Канады.

При задержании также выяснилось, что женщина была вооружена.

СПРАВКА. Рицин — белковый яд растительного происхождения, является одним из фитотоксинов, которые образуются и продуцируются растениями. Получают этот яд из касторовых бобов путем обработки жмыха, который остается после получения касторового масла.

Средняя смертельная доза рицина для человека составляет около 0,3мг/кг при употреблении внутрь. Токсин не проникает через кожу. Пути отравления через кровь, легкие, а также перорально.

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Дарья Мостовая
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