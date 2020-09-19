Трампу прислали письмо с рицином, охрана его перехватила – CNN

Дело расследуют ФБР, Секретная служба и Служба почтовой инспекции США

Американские правоохранительные органы перехватили адресованное президенту США Дональду Трампу письмо, в котором был яд рицин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов.

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Как отмечается, пакет перехватили ранее на этой неделе. Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста.

Сообщается, что вся почта для Белого дома сортируют и проверяют на удаленном объекте, прежде чем отправить адресатам.

"ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное почтовым учреждением правительства США. В настоящее время известной угрозы общественной безопасности нет", - говорится в ответе полевого офиса ФБР в Вашингтоне на запрос CNN.

Рицин – это высокотоксичное соединение, извлекаемое из клещевины. Яд можно использовать в виде порошка, гранул, аэрозоли или кислоты. При попадании в организм он вызывает тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение желудка и кишечника, затем следует отказ печени, селезенки, почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

2 октября 2018 года в Секретной службе США сообщили, что для Трампа передали "подозрительный конверт", который в Белый дом не попал. В этот же день в почтовом отделении Пентагона изъяли два конверта, адресованные руководству ведомства, которые содержали смертельно токсичное вещество рицин. Через два дня подозреваемого задержали.

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Наталия Медведева

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