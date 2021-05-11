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Работал на российскую разведку. В Дании ученого-химика приговорили к трем годам тюрьмы

11.05.2021, 12:24
Работал на российскую разведку. В Дании ученого-химика приговорили к трем годам тюрьмы - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

В Дании местный суд Ольборга приговорил гражданина России к трем годам лишения свободы с последующей пожизненной депортацией из страны. Суд установил, что он шпионил в Дании, передавая собранную информацию России. Об этом говорится на сайте Национального совета юстиции.

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В приговоре указано, что подсудимый несколько лет собирал информацию о Датском технической университете и компаниях из Северной Ютландии (административная область Дании – ред.) и передавал ее российской разведке, в том числе за плату.

До этого, в декабре 2020 года, росСМИ писали, что обвиняемый в шпионаже в пользу России – 36-летний ученый-химик Алексей Никифоров, который жил то в Копенгагене, то в Ольборге, и работал с редкими и рассеянными элементами. В Датском университете он защитил докторскую диссертацию.

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Дарья Мостовая
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Алексей Никифоров приговор дания депортация российская разведка ольборг шипонаж
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