Работники Google создали свой первый профсоюз: забастовка возможна, но маловероятна

Более 200 сотрудников и подрядчиков материнской компании Google Alphabet Inc в Соединенных Штатах и Канаде сформировали профсоюз для отстаивания своих прав на рабочем месте и соблюдения этических норм ведения бизнеса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидеров объединения.

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Они сообщили, что члены профсоюза должны будут платить взносы, которые пойдут на оплату организации мероприятий, юридическую поддержку и заработную плату членов в случае забастовки.

Группа не собирается в ближайшее время заключать коллективный договор с Alphabet по поводу оплаты и условий труда, так как он не включает подрядчиков, привлечь которых в профсоюз хотят его организаторы. Сейчас они нацелены на создание формальной структуры для организации будущих протестов, а пока влились в более крупное Объединение работников связи США.

CNN отмечает, что это первый профсоюз в крупной технологической компании.

Организаторы профсоюза говорят, что сотрудники Google теоретически могут устроить забастовку, хотя это будет проблематично, и в настоящее время нет никаких планов по этому поводу.

"Мы всегда работали над созданием благоприятных рабочих условий для наших сотрудников. Конечно, они защищают трудовые права, которые мы поддерживаем. Но, как обычно, мы продолжим напрямую взаимодействовать со всеми нашими сотрудниками", – сказала операционный директор Google Кара Силверстайн.

Как пишет CNN, созданию профсоюза предшествовала растущая напряженности среди сотрудников Google по поводу бизнес- и операционных решений компании: ее работы с сектором обороны США, планов создания поисковой системы с цензурой в Китае и рассмотрения компанией жалоб на сексуальные домогательства.

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Вадим Ребрина

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