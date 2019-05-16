Ракетный удар по лагерю беженцев в Сирии: погибли 10 человек

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По меньшей мере 10 мирных жителей были убиты и 30 ранены в Сирии в результате ракетного удара по лагерю палестинских беженцев в Нейрабе, расположенном недалеко от Алеппо вечером 14 мая. Об этом говорится в заявлении ООН, обнародованном 16 мая, передает Reuters.

Семьи собрались, чтобы прервать посты во время ифтара - вечернего приема пищи в священный месяц Рамадан, в это время несколько ракет поразили густонаселенный лагерь, говорится в заявлении агентства гуманитарной помощи США.

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Сообщается, что среди убитых было четверо детей, младшему из которых было всего шесть лет. Некоторые раненых - в критическом состоянии.

11 мая сообщалось, что международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб.