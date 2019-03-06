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06.03.2019, 08:05

Расследовать связи Трампа с Россией будут бывшие разведчики

Расследовать связи Трампа с Россией будут бывшие разведчики - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса возобновляет расследование вмешательства России в американские выборы

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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США возобновляет расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Как сообщает AP, для этого наймут сотрудников с опытом работы в разведке и правоохранительных органах.

В числе объектов расследования - финансовые интересы президента Дональда Трампа.

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Председатель комитета по разведке Адам Шифф объявил, что в качестве старшего советника и руководителя расследования нанял Дэниела Голдмана. Ранее Голдман работал в уголовном отделе прокуратуры США в округе Нью-Йорка, где бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушениях правил финансирования избирательной кампании Трампа и других преступлениях. Голдман работал там до 2017 года.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей, в том числе и Шифф, требуют обеспечить полный доступ к документам по переговорам Трампа и президента страны-агрессора Владимира Путина.

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Теги: дональд трамп, выборы, разведка, конгресс
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