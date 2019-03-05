В Конгрессе требуют доступа к переговорам Трампа и Путина

Дональд Трамп, Владимир Путин (фото - EPA)

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют обеспечить полный доступ к документам по переговорам президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Times.

В частности, председатели комитетов по разведке и надзору (Адам Шифф), международным делам (Эллиот Энгель) и правительственной реформе (Элайджа Каммингс) намерены проверить заявления СМИ о том, что Трамп якобы пытается скрыть детали переговоров с Путиным.

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Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство, особенно в свете попыток РФ вмешаться в американские выборы, указывают конгрессмены.

Ранее NBC, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Трамп лично одобрил отключение от интернета американского отдела российского Агентства интернет-исследований, известного как фабрика троллей РФ, накануне выборов в Конгресс США в 2018 году.