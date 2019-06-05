Расстрел протестующих в Судане: из Нила достают десятки тел

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Из реки Нил в столице Судана Хартуме достали 40 тел убитых во время после разгона митинга в защиту демократии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на оппозиционных активистов.

Врачи, связанные с оппозицией, говорят, что это тела людей, убитых 3 июня во время разгона силами безопасности лагеря протестующих. Предположительно, в тот день погибли около сотни человек.

Сообщается, что на гражданских напала парамилитарная группировка "Силы скорой поддержки".

Некоторых из тех людей, которых бросили в Нил, избили до смерти или расстреляли, других зарубили мачете, сказал сотрудник служб безопасности.

Массовые акции протеста начались в Судане в начале апреля 2019 года, когда глава Минобороны Авад бин Ауф заявил, что президент Омар аль-Башир задержан, а власть теперь у военных - якобы на двухлетний переходный период. Сейчас они заявляют, что проведут выборы в десятимесячный срок.

4 июня сообщалось, что при силовом разгоне многодневной акции протеста в суданской столице Хартуме были убиты более 30 протестующих, блокировавших штаб-квартиру главного командования армии.