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05.06.2019, 23:30

Расстрел протестующих в Судане: из Нила достают десятки тел

Расстрел протестующих в Судане: из Нила достают десятки тел - Фото
Фото: EPA

Число погибших достигло сотни человек

Из реки Нил в столице Судана Хартуме достали 40 тел убитых во время после разгона митинга в защиту демократии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на оппозиционных активистов.

Врачи, связанные с оппозицией, говорят, что это тела людей, убитых 3 июня во время разгона силами безопасности лагеря протестующих. Предположительно, в тот день погибли около сотни человек.

Сообщается, что на гражданских напала парамилитарная группировка "Силы скорой поддержки".

Некоторых из тех людей, которых бросили в Нил, избили до смерти или расстреляли, других зарубили мачете, сказал сотрудник служб безопасности.

Массовые акции протеста начались в Судане в начале апреля 2019 года, когда глава Минобороны Авад бин Ауф заявил, что президент Омар аль-Башир задержан, а власть теперь у военных - якобы на двухлетний переходный период. Сейчас они  заявляют, что проведут выборы в десятимесячный срок.

4 июня сообщалось, что при силовом разгоне многодневной акции протеста в суданской столице Хартуме были убиты более 30 протестующих, блокировавших штаб-квартиру главного командования армии. 

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Теги: Судан, расстрел, протесты
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