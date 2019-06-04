В Судане разгон местного "Майдана" против путчистов: 35 погибших

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Разгон раскритиковали ООН, США, Британия и ФРГ. Оппозиция зовет людей на бессрочную акцию гражданского неповиновения и забастовку до "падения режима"

При силовом разгоне многодневной акции протеста в суданской столице Хартуме были убиты более 30 протестующих, блокировавших штаб-квартиру главного командования армии. Об этом со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей Судана пишет Reuters.

Некоторые СМИ в регионе сообщают о 35-40 погибших в результате действий военных и полиции утром 3 июня.

КВС уточняет, что количество смертей будет расти, потому как многие из них до сих пор не зафиксированы официально: армия блокирует больницы.

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Оппозиционный альянс "За свободу и перемены" призвал распустить Военный совет, а международное сообщество - не легитимизировать путчистов. Военные заявили, что разрывают все прежние соглашения с протестующими.

Массовые акции протеста начались в Судане в начале апреля 2019 года, когда глава Минобороны Авад бин Ауф заявил, что президент Омар аль-Башир задержан, а власть теперь у военных - якобы на двухлетний переходный период. Сейчас они  заявляют, что проведут выборы в десятимесячный срок.

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Видео: FRANCE 24 English, Middle East Eye, TRT World


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Теги: протест, африка, смерть, Судан, Хартум
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