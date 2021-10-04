"Расстреливали заключенных". ЧВК Вагнера обвинили в военных преступлениях в Ливии – ООН

Участники конфликта в Ливии, включая российских наемников частной военной компании Вагнера, совершили нарушения, которые потенциально могут быть классифицированы как военные преступления. Составлен конфиденциальный список подозреваемых. Об этом заявили следователи Совета ООН по правам человека, передает Reuters.

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Конфликт в Ливии длится уже десять лет, а в последние годы идет война между силами, которые поддерживают конкурирующие правительства.

Как отмечается, Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты поддерживают восточные силы, а Турция – правительство на западе.

"Расследование показало, что несколько сторон конфликта нарушили международное гуманитарное право и потенциально совершили военные преступления", – говорится в отчете миссии ООН. Следователи также составили список подозреваемых, но его пока не оглашают.

В частности, наемников из ЧВК Вагнера обвиняют в расстрелах заключенных.

"Есть разумные основания полагать, что сотрудники Вагнера могли совершить военное преступление в виде убийства", – говорится в отчете.

Также сообщается, что наемники ЧВК Вагнера оставили после себя планшет с картой, на которой отмечены места, где были заложены фугасы возле гражданских зданий, в районах, оставленных отступающими восточными войсками.

В отчете говорится, что мины, в основном сделанные в России, убивали и калечили мирных жителей, возвращавшихся в свои дома.

Отчет группы ООН из Совета по правам человека основан на сотнях документов, спутниковых снимках, интервью с более чем 150 людьми и расследованиях в Ливии, Тунисе и Италии.

С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии было фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия Хафтара. В Триполи работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия.

11 августа стало известно, что в Ливии нашли планшет, который возможно принадлежит наемнику ЧВК Вагнера. Там были записаны кодовые имена наемников, список поставок вооружения со складов армии России, фронтовые карты на русском языке, видео с беспилотников и многое другое.

13 августа сообщалось, что Саифу аль-Исламу Каддафи, сыну убитого диктатора, грозит арест из-за связей с наемниками ЧВК Вагнера.

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Наталия Медведева

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