Власти ЦАР признали преступления своих военных и наемников ЧВК Вагнера

В ходе наступления на повстанцев права человека нарушались правительственными войсками Центральноафриканской Республики и наемниками российской ЧВК Вагнера. Об этом сказал министр юстиции страны Арно Джубайе-Абазене, передает DW.

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"Люди, ответственные за эти инциденты, делятся на три категории, не считая миротворцев ООН", – сказал он.

По словам политика, ответственность несут "силы безопасности ЦАР и их "российские инструкторы", но наибольшую часть он возложил на повстанцев. Также он говорит, что акты насилия совершают и военные Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

Джубайе-Абазене утверждает, что военные ЦАР, совершившие преступления, уже преследуют по закону.

Летом 2018 года в ЦАР убили трех сотрудников росСМИ, которые хотели снять фильм о ЧВК Вагнер в этой стране. Власти РФ утверждают, что они убиты обычными местными бандитам ради наживы, и назвала россиян преступниками.

22 декабря 2020-го сообщалось, что Кремль перебросил "несколько сотен военных и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику, где с середины декабря идут бои правительственных сил с повстанцами, которые против переизбрания действующего президента.

16 января 2021 сообщалось, что повстанцы в ЦАР убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика.

30 марта местные СМИ писали, что колонна "вагнеровцев" заехала в ЦАР, где они убили двоих человек и разграбили магазины.

1 апреля эксперты ООН заявили, что российские наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к массовым казням, произвольным задержаниям, пыткам и похищениям людей в ЦАР.

Владислав Сердюк

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