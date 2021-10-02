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Власти ЦАР признали преступления своих военных и наемников ЧВК Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 11:33
Власти ЦАР признали преступления своих военных и наемников ЧВК Вагнера - Фото
Шеврон вагнеровцев, которых задержали в Минске (Фото - скриншот из видео)

В ходе наступления на повстанцев права человека нарушались правительственными войсками Центральноафриканской Республики и наемниками российской ЧВК Вагнера. Об этом сказал министр юстиции страны Арно Джубайе-Абазене, передает DW.

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"Люди, ответственные за эти инциденты, делятся на три категории, не считая миротворцев ООН", – сказал он. 

По словам политика, ответственность несут "силы безопасности ЦАР и их "российские инструкторы", но наибольшую часть он возложил на повстанцев. Также он говорит, что акты насилия совершают и военные Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

Джубайе-Абазене утверждает, что военные ЦАР, совершившие преступления, уже преследуют по закону. 

Владислав Сердюк
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чвк вагнера цар
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