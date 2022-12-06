Разработчики HIMARS будут делать лазерное ПВО с израильской компанией

Американская компания Lockheed Martin, известная в частности по разработке РСЗО HIMARS, вместе с израильскими коллегами из RAFAEL будет работать над лазерными системами противовоздушной обороны. Об этом сообщается на сайте LM.

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Lockheed Martin и RAFAEL будут разрабатывать, тестировать и производить лазерные системы оружия высокой энергии (HEWLS).

Сотрудничество будет основано на разработках RAFAEL и Управления оборонных исследований Минобороны Израиля в рамках проекта Iron Beam ("Железный Луч").

Как отмечает The Jerusalem Post, Iron Beam является HELWS мощностью 100 кВт – в прошлом году она успешно прошла несколько испытаний. Ожидается, что Iron Beam станет первой в мире подобной системой ПВО, защищающей от ракет, минометов, БПЛА и других угроз.

"Это стратегическое соглашение о совместной работе служит множителем силы для RAFAEL и израильского рынка. Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты получали самые передовые, эффективные и лучшие в своем классе системы", – заявил генеральный директор RAFAEL Йоав Хар-Эвен.

По данным Axios, Украина просила системы Iron Beam у Израиля для защиты от российских атак.

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Марко Сировой

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