Рекорд по разнообразию: в США обновился Конгресс

Обновленный Конгресс США (фото - EPA)

Состав обновленного Конгресса США - рекордный по социокультурному многообразию. Это произошло в результате ноябрьских промежуточных выборов, на которых демократы одержали ряд побед, получив 235 из 435 мест в Палате представителей. Республиканцы приобрели два дополнительных места в Сенате и теперь лидируют в этой палате с перевесом 53 против 47. Об этом сообщает Голос Америки.

Соединенные Штаты вновь вступили в эпоху разделенного руководства: после двух лет, когда Республиканская партия контролировала и Белый дом, и обе палаты Конгресса, Палата представителей перешла под контроль демократов.

Реклама

На пост спикера Палаты представителей избрана демократ Нэнси Пелоси из Калифорнии, занимавшая эту должность с 2007 по 2011 гг. Она – единственная в истории женщина-спикер Палаты представителей, а после избрания стала еще и первым более чем за 60 лет человеком, вернувшимся на этот пост после того, как ее партия потеряла, а затем вновь обрела большинство.

Новый состава Конгресс отличается рекордным разнообразием. Александрия Окасио-Кортес стала самой молодой женщиной, когда-либо избранной в Конгресс, Рашида Тлаиб из Мичигана и Ильхан Омар из Миннесоты стали первыми мусульманками в Конгрессе, Деб Хааланд из Нью-Мексико и Шарис Дэвис из Канзаса – первыми коренными американками. Среди законодателей также есть 10 человек, открыто заявляющих о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Женщины занимают 102 места в Палате представителей и 25 - в Сенате.

Читайте также: Шатдаун в США затягивается: Трамп не договорился с демократами

В первую очередь Конгрессу придется заняться проблемой продолжающегося частичного закрытия правительства. Пока нет никаких признаков того, что лидеры демократов в Палате представителей и лидеры республиканцев в Сенате готовы прийти к договоренности по бюджету, которая позволила бы возобновить работу четверти федеральных учреждений.