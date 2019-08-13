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Reuters: Новым послом США в России может стать специалист по КНДР

Reuters: Новым послом США в России может стать специалист по КНДР - Фото
Стивен Биган (фото - ЕРА)
13.08.2019, 07:36

Возможный кандидат Стивен Биган, как и Госдепартамент США, не комментировали сообщения в прессе

Новым послом США в России может стать американский спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, который уже почти год занимается северокорейской темой в офисе госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свой - один - источник.

Именно Биган возглавлял усилия Вашингтона на рабочем уровне по восстановлению зашедших в тупик переговоров по денуклеаризации КНДР. Было это перед провальным вторым саммитом между Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в феврале.

К его кандидатуре на роль посла в Москве склоняется президент США Дональд Трамп, утверждает источник, и принятие такого решения якобы "ожидается в ближайшее время".

Помимо Reuters, на прошлой неделе сообщения о Бигане проходили также у двух источников издания Vox News.

В 1984 году в университете Мичигана Биган изучал русский язык и политологию, а с 1992 по 1994 годы Биган стоял во главе московского отделения Международного республиканского института США (это НКО, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии).

Позднее он работал в совете директоров другой НКО - Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права, затем - главой отдела международных отношений в компании Ford. Десятки лет Биган был штатным сотрудником Конгресса США, в том числе исполнительным секретарем Совета нацбезопасности США и помощником по внешней политике Белого дома при Джордже Буше.

  • 6 августа 2019 года посол США в РФ Джон Хантсман подал в отставку. Он останется на своем посту до 3 октября.

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посол США в РФ геополитика Стивен Биган
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