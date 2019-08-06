Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экс-посол США в РФ: В Москве сейчас нечего делать

Экс-посол США в РФ: В Москве сейчас нечего делать - Фото
Майкл Макфол (фото - EPA)
06.08.2019, 23:01

Майкл Макфол прокомментировал заявление об отставке действующего посла США в России

Сейчас в американо-российских отношениях особо нечего делать. Так прокомментировал в Twitter отставку Джона Хантсмана с должности главы дипломатической миссии США в России бывший посол США в РФ, профессор Майкл Макфол.

На вопрос, был ли он удивлен поступком Хантсмана, Макфол ответил: "Нет. Он человек дела, а делать сейчас в американо-российских отношениях особо нечего".

Ранее сегодня сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Ожидается, что дипломат останется на своем посту до 3 октября. По данным американских СМИ, Хантсман собирается вернуться в штат Юта и выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора на предстоящих выборах.

Читайте также: В США заявили о разработке новых ракет средней дальности

2 августа США формально вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Напишите нам
Джон Хантсман отставка посол майкл макфол
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 