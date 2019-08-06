Экс-посол США в РФ: В Москве сейчас нечего делать

Майкл Макфол (фото - EPA)

Сейчас в американо-российских отношениях особо нечего делать. Так прокомментировал в Twitter отставку Джона Хантсмана с должности главы дипломатической миссии США в России бывший посол США в РФ, профессор Майкл Макфол.

На вопрос, был ли он удивлен поступком Хантсмана, Макфол ответил: "Нет. Он человек дела, а делать сейчас в американо-российских отношениях особо нечего".

Ранее сегодня сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Ожидается, что дипломат останется на своем посту до 3 октября. По данным американских СМИ, Хантсман собирается вернуться в штат Юта и выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора на предстоящих выборах.

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2 августа США формально вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.