Резиновые пули, светошумовые гранаты. В Беларуси задержали более 1100 протестующих – видео
В Минске, Витебске, Гродно и Пинске во время освещения акций были задержаны журналисты
В Беларуси во время мирной акции протеста, которая прошла 15 ноября, задержали 1127 человек. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.
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По данным Беларуской ассоциации журналистов, подавляющее большинство были задержаны в Минске, на Площади перемен, где недавно неизвестные насмерть забили молодого парня Романа Бондаренко.
"Вечером силовики окружили квартал и устроили зачистку территории с применением спецсредств, многих увезли в автозаках. Людей хватали и избивали даже в магазине", – отмечается в сообщении.
Tut.by уточняет, что силовики вновь применяли спецсредства: резиновые пули и светошумовые гранаты.
На проспекте Пушкина синий микроавтобус силовиков сбил человека. Заметно, что перед этим он сделал движение, похожее на бросок. Его погрузили в микроавтобус и увезли. Позже сообщалось, что его забрала скорая.
У перекрестка Пушкина – Тимирязева – Орловская прошла окончательная зачистка протестующих. Людей на проезжей части не осталось, они разбежались по окрестным дворам, где продолжались задержания.
В Минске, Витебске, Гродно и Пинске во время освещения акций были задержаны журналисты.
Всего известно о 23 задержаниях.
- 8 ноября Марш народовластия в столице Беларуси закончился масштабными задержаниями. По предварительным данным правозащитного центр Вясна, было задержано 907 участников протестов, и список продолжает пополняться.
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