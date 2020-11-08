Почти тысяча задержанных. В Минске для разгона протестующих стянули технику: видео

Среди задержанных есть и известные в Беларуси люди

Сегодняшний Марш народовластия в столице Беларуси закончился масштабными задержаниями. По предварительным данным правозащитного центр Вясна, на 23:00 задержано уже 907 участников протестов и список продолжает пополняться.

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В число задержанных попали и известные в стране люди – победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008", бывший артист Cirque du Soleil Семен Букин и экс-пресс-секретарь брестского ФК "Динамо" Ольга Хижинкова.

Дополнительно в помощь силовикам в центр Минска стянули спецтехнику, а также уже традиционно закрыли центральные станции метро.

6 ноября Александр Лукашенко заговорил о возможности новых выборов в Беларуси.

Сегодня, 8 ноября, в Беларуси прошли очередные протесты – демонстранты организовали Марш народовластия.

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Дарья Мостовая

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