До победы над Лукашенко "осталось совсем немного", считает Тихановская – видео

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С сегодняшнего дня Украина официально будет называть Лукашенко просто "Александром Лукашенко" – об этом ранее говорил глава МИД Дмитрий Кулеба

Поскольку сегодня, 5 ноября, в Беларуси истекает срок полномочий Александра Лукашенко по предыдущему президентскому сроку, то "синими пальцами" ему "больше держаться не за что". Об этом заявила лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская в комментарии Настоящему времени.

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"Лукашенко 5 ноября теряет последний элемент легитимности. И если некоторые страны, может быть, еще считали, что у него остается какая-то легитимность, то теперь закончилась и она", – сказала она из Литвы.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с 5 ноября Украина официально будет называть Лукашенко просто "Александром Лукашенко" – без определения должности/статуса.

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На вопрос интервьюера, что делать протестующим, Тихановская ответила: продолжать оказывать на режим Лукашенко "максимально возможное мирное давление" и "делать все, чтобы он ушел и были назначены новые выборы". Она полагает, что протест прошел "очень долгий, огромный путь".

"Вы просто оглянитесь и посмотрите, сколько сделано с весны. И сделали это мы с вами – с белорусским народом. Я считаю, что осталось совсем немного. Мы видим, как на наших глазах режим распадается, совершаются ошибки", – уверена она.

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Теги: протесты, беларусь, революция, александр лукашенко, Светлана Тихановская
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