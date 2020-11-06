Лукашенко заговорил о возможности новых выборов в Беларуси

Как именно беларусы должны принять решение о проведении выборов, Лукашенко не уточнил

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, если "граждане примут такое решение". Об этом он сказал во время открытия третьей линии метро в Минске. Видео опубликовано в Telegram-канале Пул первого.

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"Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новых выборов. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", – сказал Лукашенко.

Лукашенко провозгласил себя президентом в результате состоявшихся летом в стране президентских выборов. Мир не признает Лукашенко президентом. В Беларуси проходят акции протеста, которые жестко разгоняют силовики, протестующих задерживают и избивают.

Сегодня, 6 ноября, Европейский Союз расширил санкции против ответственных за фальсификацию выборов и насилие над протестующими в Беларуси, добавив в него еще 15 чиновников, включая Лукашенко.

Вадим Ребрина

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