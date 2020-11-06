ЕС ввел санкции против Лукашенко и его окружения: список

В санкционный список попал старший сын Лукашенко, глава его администрации, руководители КГБ и Следственного комитета

Европейский Союз расширил санкции против ответственных за фальсификацию выборов и насилие над протестующими в Беларуси, добавив в него еще 15 чиновников, включая самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

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В санкционный список попали:

- Виктор Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко);

- пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

- глава администрации президента Игоря Сергиенко;

- глава Комитета государственной безопасности страны Иван Тертель;

- начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник;

- глава Следственного комитета Иван Носкевич;

- бывший первый заместитель главы СК, ныне председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков;

- заместитель главы Следственного комитета Сергей Аземша;

- заместитель главы Следственного комитета Андрей Смаль;

- руководитель Оперативно-аналитического центра при Лукашенко Андрей Павлюченко;

- заместитель министра информации Игорь Бузовский;

- командир группы "Альфа" Сергей Зубков;

- бывший государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равка;

- глава Конституционного суда Петр Миклашевич.







Вадим Ребрина

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