ЕС ввел санкции против Лукашенко и его окружения: список
В санкционный список попал старший сын Лукашенко, глава его администрации, руководители КГБ и Следственного комитета
Европейский Союз расширил санкции против ответственных за фальсификацию выборов и насилие над протестующими в Беларуси, добавив в него еще 15 чиновников, включая самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
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В санкционный список попали:
- Виктор Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко);
- пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
- глава администрации президента Игоря Сергиенко;
- глава Комитета государственной безопасности страны Иван Тертель;
- начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник;
- глава Следственного комитета Иван Носкевич;
- бывший первый заместитель главы СК, ныне председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков;
- заместитель главы Следственного комитета Сергей Аземша;
- заместитель главы Следственного комитета Андрей Смаль;
- руководитель Оперативно-аналитического центра при Лукашенко Андрей Павлюченко;
- заместитель министра информации Игорь Бузовский;
- командир группы "Альфа" Сергей Зубков;
- бывший государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равка;
- глава Конституционного суда Петр Миклашевич.
- 2 октября 2020 года ЕС ввел санкции против беларуских чиновников, но Лукашенко в списке не оказалось. Вслед за Евросоюзом санкции ввели и Соединенные Штаты. В Украине заявили о намерении присоединиться к персональным санкциям, но не вводить экономические.
- В тот же день Беларусь ввела ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.
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