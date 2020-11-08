Протесты в Беларуси. В Минске силовики массово задерживают людей – фото и видео

8 ноября в столице Беларуси продолжаются протесты против самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Люди вышли на Марш народовластия. Сотрудники силовых ведомств уже массово задерживают протестующих и случайных прохожих, а с самого утра в городе наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. Об этом сообщает TUT.by.

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Также в Минске закрыли несколько станций метро. Сообщается, что людей точечно задерживают по всему городу. Например, на проспекте Победителей остановился микроавтобус, из него выскочили люди в балаклавах и с дубинками, начав задержания.

А вот так выглядели задержания на другой улице города.

В разных частях столицы наблюдается военная техника, а также кордоны из солдат и бойцов ОМОНа.

В ходе задержаний силовики применяют шумовые патроны, поскольку слышны хлопки.

По данным правозащитного центра Весна, на сегодняшних акциях уже задержаны более 150 человек.