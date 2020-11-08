Протесты в Беларуси. В Минске силовики массово задерживают людей – фото и видео

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Уже более 90 дней в Беларуси продолжаются протесты против диктатора Александра Лукашенко

8 ноября в столице Беларуси продолжаются протесты против самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Люди вышли на Марш народовластия. Сотрудники силовых ведомств уже массово задерживают протестующих и случайных прохожих, а с самого утра в городе наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. Об этом сообщает TUT.by

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Также в Минске закрыли несколько станций метро. Сообщается, что людей точечно задерживают по всему городу. Например, на проспекте Победителей остановился микроавтобус, из него выскочили люди в балаклавах и с дубинками, начав задержания. 

А вот так выглядели задержания на другой улице города. 

В разных частях столицы наблюдается военная техника, а также кордоны из солдат и бойцов ОМОНа. 

В ходе задержаний силовики применяют шумовые патроны, поскольку слышны хлопки. 

По данным правозащитного центра Весна, на сегодняшних акциях уже задержаны более 150 человек. 

  • Лукашенко провозгласил себя президентом в результате состоявшихся летом в стране президентских выборов. Мир не признает Лукашенко президентом. В Беларуси проходят акции протеста, которые жестко разгоняют силовики, протестующих задерживают и избивают.
  • 6 ноября Европейский Союз расширил санкции против ответственных за фальсификацию выборов и насилие над протестующими в Беларуси, добавив в него еще 15 чиновников, включая Лукашенко.
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Теги: протесты в Беларуси, минск, марш народовластия
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