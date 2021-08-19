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РФ готовит новое испытание ядерной ракеты, которую называют "летающим Чернобылем" – CNN

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 19:42
РФ готовит новое испытание ядерной ракеты, которую называют
Скриншот с видео

Россия, возможно, готовит еще одно испытание своей крылатой ракеты с ядерным двигателем и "неограниченной дальностью поражения", известной в США как "Skyfall" (в РФ ракету называют "Буревестник"). Об этом сообщает CNN, ссылаясь на полученные телеканалом спутниковые снимки.

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В США считают, что ракета предназначена для поражения американских систем обороны.

Фотографии сделаны со спутника 16 августа коммерческой компанией Capella Space. Их проанализировали эксперты из Института международных исследований Миддлбери. Специалисты пришли к выводу, что снимки дают "убедительные доказательства того, что Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой" на известной стартовой площадке, расположенной недалеко от Полярного круга.

Источник телеканала сообщил, что официальные лица США осведомлены о том, что Россия может готовить еще одно испытание "Буревестника".

СПРАВКА. Ракету "Буревестник" (Skyfall в классификации НАТО) протестировали один раз в начале 2019 года, а до того – четырежды с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все тесты закончились неудачей. Самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела около 35 км, затем потеряла управляемость и упала. Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км.

Эксперт по оружию Джеффри Льюис отметил, что есть "существенные вопросы о том, можно ли заставить систему работать успешно, не говоря уже об угрозе, которую тестирование этой системы может представлять для окружающей среды и здоровья человека".

Эти риски побудили некоторых экспертов назвать это оружие "летающим Чернобылем", сказал Льюис. В августе 2019 года попытка восстановить ракету, упавшую в Белое море, привела к взрыву, в результате которого погибли пять российских технических специалистов. В Северодвинске и Архангельске был зафиксирован скачок радиационного фона. 

По словам эксперта, в последние месяцы исследователи наблюдали за местом, где расположена площадка. На спутниковых снимках в течение лета было видно, что это место посещают грузовые корабли, в зоне поддержки скапливаются припасы. Недавно Россия выпустила "уведомление для моряков", предупреждающее об опасных операциях, которые будут проводиться с 15 по 20 августа возле известного полигона "Буревестник" недалеко от Панково на Новой Земле.

Льюис говорит, что сделанное 16 августа радиолокационное изображение с высоким разрешением показало, что "российский персонал построил большое экологическое убежище для защиты ракеты и экипажей". Также на снимках был обнаружен "большой объект", который может быть пусковой установкой SSC-X-9 Skyfall, и значительное количество транспорта.

В начале августа военно-воздушные силы США поднимали в небо единственный в своем классе самолет Boeing WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для анализа атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов и загрязнения. 

Вадим Ребрина
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ядерное оружие буревестник skyfall
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